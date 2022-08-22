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    • Eğitim
    • 22.08.2022 16:17
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    • 22.08.2022 16:17
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    BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri bugün geldi mi? 2022 okul malzemeleri kataloğu yayımlandı mı? Kırtasiye seti 12,99! Cetvel, kuru boya, çanta...

    Okulların açılması için geri sayım başlarken kırtasiye ürünlerinin yer aldığı BİM, ŞOK, A101 aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. 12 Eylül'de açılacağı duyurulan okullar için bir çok ihtiyaç ürün bulunuyor. Çanta, defter, kalem, silgi, cetvel, boya ve daha bir çok kırtasiye ürünleri BİM, ŞOK, A101'de satılmaya başlandı. İşte güncel kataloğ

    BİM, ŞOK, A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ BUGÜN GELDİ Mİ?

    BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri bugün geldi mi, ne zaman gelecek sorusu son günlerde sıklıkla araştırılır oldu. Zincir marketlerde her yıl okulların açılmasına az bir süre kala kırtasiye ürünlerini bulunduğu aktüel katalog yayımlanıyor. Bu hafta ŞOK düğmeye bastı ve okul malzemelerini satışa sundu. Halen okul alışverişi yapmamış olanlar karlı çıkacak. Uygun fiyata kırtasiye ürünleri satılıyor. Peki 2022 okul malzemeleri kataloğu yayımlandı mı BİM, ŞOK, A101? Cetvel, kuru boya, sırt çantası ne kadar, kaç TL?

    BİM, ŞOK, A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ BUGÜN GELDİ Mİ?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Öğrencilerin okul ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan güncel katalog tam liste şöyle;

    Fosforlu kalem: 12,99

    Dijital yazı tahtası: 59,99

    Tükenmez kalem: 27,99

        Okul seti: 24,99

        Tuval: 24,99

        Kırtasiye set: 12,99

        BİM, A101 OKUL MALZEMELERİ NE ZAMAN SATILACAK?

        ŞOK'un yanı sıra vatandaşlar BİM ve A101 zincir marketlerinin güncel aktüel ürünler kataloğunu da araştırıyor. Ancak her iki market de henüz kırtasiye ürünlerini satışa sunmadı. Güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacaktır.

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        Haberler Eğitim BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri bugün geldi mi? 2022 okul malzemeleri kataloğu yayımlandı mı? Kırtasiye seti 12,99! Cetvel, kuru boya, çanta...
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