BİLSEM sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir 2022? 1.2. 3. 4. sınıf baraj puanı - taban tavan puanları! BİLSEM kaç puanla kazanılır 2022?

BİLSEM kaç puanla kazanılır 2022? Sorusu sınav sonuçlarının ardından merak edildi. 19 Mart - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeleri yapılan BİLSEM sonuçları açıklandı. Peki, BİLSEM kaç puanla kazanılır 2022? BİLSEM sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir 2022? 1.2. 3. 4. sınıf baraj puanı - taban tavan puanları nasıl? İşte merak edilenler!
2022 BİLSEM TABAN PUANLARI KAÇ?
Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için taban puanlar belirlendi.
İşte 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanlar:
1. sınıflar
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 380
Resim Yetenek Alanı: 90
Müzik Yetenek Alanı: 85
2. sınıflar
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 410
Resim Yetenek Alanı: 90
Müzik Yetenek Alanı: 85
3. sınıflar
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 430
Resim Yetenek Alanı: 94
Müzik Yetenek Alanı: 90
4. sınıflar
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 450
Resim Yetenek Alanı: 94
Müzik Yetenek Alanı: 90
BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.