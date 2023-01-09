BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 1.2.3. sınıf MEB BİLSEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınavlarına başvurular 19 Aralık – 30 Aralık 2022 tarihleri arasında alındı. Ön değerlendirme randevularının oluşturulması işlemleri de 02-06 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Peki BİLSEM sınavı ne zaman?
BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2023?
Öğrenciler yetenek alanlarına göre 14 Ocak – 9 Nisan 2023 tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak.
Bireysel değerlendirme sınavı da 15 Mayıs -28 Temmuz tarih aralığında yapılacak.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.
BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 10 Ocak 2023 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
BİLSEM SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ