Tüm illerden öğrenciler BİLSEM sınavı ne zaman 2022? Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM ön değerlendirme sınavı hangi tarihte, nasıl olacak? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM 2022 tarihleri merak konusu oldu ve araştırmalar hızlandı. MEB BİLSEM değerlendirmelerin alınacağı tarihi ve sonuçların açıklanacağı zamanı duyurdu. İşte detaylar...
BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2022?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.
BİLSEM SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME HAKKINDA
Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.
Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM'larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM'larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.
Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.