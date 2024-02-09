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BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2024! MEB BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları saat kaçta, online mı? 1. 2. 3. sınıf örnek sorular...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve özellikle ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavı için takvim açıklandı. 2024 yılında Şubat ayıyla birlikte BİLSEM sınavı tarihleri mercek altına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 09:20 Güncelleme 09 Şubat 2024, 09:21
BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2024! MEB BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları saat kaçta, online mı? 1. 2. 3. sınıf örnek sorular...

MEB'in yayınladığı kılavuza göre, BİLSEM sınavı için başvuru tarihleri ve sınav tarihi belirlendi. İlkokul öğrencilerinin katıldığı bu sınav, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BİLSEM 2024 SINAV TAKVİMİ

10 Şubat- 14 Nisan: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması

18 Nisan: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin
ilan edilmesi

22-26 Nisan: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

29 Nisan-3 Mayıs: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının
değerlendirilmesi

06-10 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

15 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin
giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması

26 Mayıs- 26 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

31 Temmuz: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

5-9 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının
alınması

12-16 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan
itirazların değerlendirilmesi

5-29 Ağustos 2024 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi

BİLSEM 2024 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ADAY GÖSTERME SÜRECİ OKUL KOMİSYONLARINCA YÜRÜTÜLECEK

Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanları için kılavuzda belirtilen gözlem formları doldurularak başlayan aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak.

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