BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2023! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin LİSTESİ

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav başvuruları 19 Aralık - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alındı. Öğrenciler şimdi sınav tarihlerini v sonuçları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki BİLSEM 2023 sınavları ne zaman? BİLSEM sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
BİLSEM SINAV VE UYGULAMA TAKVİMİ 2023
05-09 Aralık 2022: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022: Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022: Gözlem formlarının doldurulması
02-06 Ocak 2023: Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak 2023 - 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023: İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023 - 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması