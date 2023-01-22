BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2023! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin LİSTESİ

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav başvuruları 19 Aralık - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alındı. Öğrenciler şimdi sınav tarihlerini v sonuçları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki BİLSEM 2023 sınavları ne zaman? BİLSEM sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?