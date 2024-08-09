SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı! meb.gov.tr BİLSEM mülakat sonuç sorgulama işlemi nasıl, nereden yapılır?

BİLSEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen ve özel yetenekli öğrencileri keşfetmeyi amaçlayan BİLSEM bireysel değerlendirmeleri tamamlandı ve herkesin merakla beklediği açıklama geldi. Peki, meb.gov.tr BİLSEM mülakat sonuç sorgulama işlemi nasıl, nereden yapılır? İşte BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 16:27 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 16:31
BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı! meb.gov.tr BİLSEM mülakat sonuç sorgulama işlemi nasıl, nereden yapılır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye genelinde yetenekli öğrencilerin keşfedildiği ve geliştirildiği Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için bireysel değerlendirme süreci tamamlandı. Öğrenciler ve veliler merakla BİLSEM mülakat sonuçlarını bekliyordu. Sonuçlara dair son dakika açıklaması geldi.

2023-2024 eğitim öğretim yılında BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 10 Şubat-14 Nisan tarihleri arasında tamamlanmıştı. Haftalar süren bireysel değerlendirmeler ise 26 Temmuz'da sona erdi.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

BİLSEM mülakat sonuçları online olarak öğrenilebilecek.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İşte MEB'den yapılan açıklama:

"2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 80, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir.

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptıracak öğrencilerimiz 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan hizmete alacak! Çukurova Uluslararası Havalimanı yarın açılıyor: 4 şehir yıllık 8 milyon yolcu
Instagram ve Roblox ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi
Türk Telekom
Ankara’da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan Roblox açıklaması! Kritik toplantının tarihi belli oldu: Instagram ne zaman açılacak? TikTok masada
Ankara’daki otobüs kazasında fren izi yok! Sebebi yol hipnozu mu? 3 ihtimal var
Ekrem İmamoğlu’nun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBB’nin Paris ’party’sinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?
Gizli servis itirafı kamerada! Donald Trump’a suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon
Terör örgütü PKK’nın öğrencileri örgüte kazandırma yöntemi deşifre oldu! Finans ağı: Ronak
Avrupa Yakası’nın Gaffur’uydu! Peker Açıkalın beyin kanaması mı geçirdi? Eşi yanıt verdi
Ölüme yolculuk böyle başladı! Ankara’da kaza yapan otobüsün Ağrı’dan çıktığı anlar kamerada
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Filistin çağrısı: Tüm dünya soykırım davasına katılmalı
Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız
SON DAKİKA