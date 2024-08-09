BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı! meb.gov.tr BİLSEM mülakat sonuç sorgulama işlemi nasıl, nereden yapılır?

İşte MEB'den yapılan açıklama:

"2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 80, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir.