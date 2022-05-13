Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri belirlemek için gerçekleştirilen BİLSEM sınavı 19 Mart ile 8 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler ve veliler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. Peki, BİLSEM MEB kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ne zaman açıklanacak? meb.gov.tr ile BİLSEM sonuçlarına nasıl bakılır? İşte merak edilenler!