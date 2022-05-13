Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri belirlemek için gerçekleştirilen BİLSEM sınavı 19 Mart ile 8 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler ve veliler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. Peki, BİLSEM MEB kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ne zaman açıklanacak? meb.gov.tr ile BİLSEM sonuçlarına nasıl bakılır? İşte merak edilenler!
BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI
BİLSEM sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla BİLSEM sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrencinin sınav sonucunu öğrenmek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz;
BİLSEM KAYIT YAPMAYA HAK KAZANANLAR NE ZAMAN DUYURULACAK?
19 Mart ile 8 Mayıs günleri arasında tamamlanan BİLSEM sınavı sonuçları 13 Mayıs günü (bugün) açıklanacak. Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. Bugün açıklanması beklenen BİLSEM sınav http://meb.gov.tr/ adresinden yayımlanacak.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TARİHLERİ
Bilim ve Sanat Merkezleri ilk sınavının ardından değerlendirmeye alınacak olan öğrenciler 13 Haziran tarihinden 12 Ağustos gününe kadar BİLSEM sınavlarına alınacak.