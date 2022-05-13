Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 13.05.2022 11:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2022 11:02
    ABONE OL

    BİLSEM MEB kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ne zaman açıklanacak? meb.gov.tr ile BİLSEM sonuçlarına nasıl bakılır?

    BİLSEM sınav sonuçları için beklenen gün geldi çattı. 19 Mart ile 8 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan BİLSEM sınavının ardından öğrenciler ve velileri heyecanla sonuçları beklemeye başladı BİLSEM sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilmişti. BİLSEM sınavı sonuçları 13 Mayıs günü (bugün) açıklanacak. öte yandan kayıt yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ne zaman duyurulacak merak ediliyor. Peki, BİLSEM MEB kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2022 kayıtları ne zaman alınacak? İşte merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    BİLSEM MEB kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ne zaman açıklanacak?

    Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri belirlemek için gerçekleştirilen BİLSEM sınavı 19 Mart ile 8 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler ve veliler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. Peki, BİLSEM MEB kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ne zaman açıklanacak? meb.gov.tr ile BİLSEM sonuçlarına nasıl bakılır? İşte merak edilenler!

    BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    BİLSEM sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla BİLSEM sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrencinin sınav sonucunu öğrenmek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz;

    BİLSEM KAYIT YAPMAYA HAK KAZANANLAR NE ZAMAN DUYURULACAK?

    19 Mart ile 8 Mayıs günleri arasında tamamlanan BİLSEM sınavı sonuçları 13 Mayıs günü (bugün) açıklanacak. Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.

    BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

    Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. Bugün açıklanması beklenen BİLSEM sınav http://meb.gov.tr/ adresinden yayımlanacak.

    BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TARİHLERİ

    Bilim ve Sanat Merkezleri ilk sınavının ardından değerlendirmeye alınacak olan öğrenciler 13 Haziran tarihinden 12 Ağustos gününe kadar BİLSEM sınavlarına alınacak.

        BİLSEM TAKVİMİ 2022

        Değerlendirme süreci: 19 Mart-8 Mayıs 2022

        Değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 13 Mayıs 2022

        İtiraz başvurularının alınması: 16-23 Mayıs 2022

        İtirazların değerlendirilmesi: 24-30 Mayıs 2022

        Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 19 Ağustos 2022

        BİLSEM'DE HEDEF AŞILDI

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel yetenekli öğrencilere yönelik kapsamlı eğitim ve destek programları yürüten bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) erişimi artırmak için bu yıl BİLSEM sayısının 350'ye yükseltilmesini hedefliyordu. 2022 yılının ilk dört ayında 130 yeni merkezi hizmete alan MEB, 81 ildeki BİLSEM sayısını 355'e yükseltti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı
        Haberler Eğitim BİLSEM MEB kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ne zaman açıklanacak? meb.gov.tr ile BİLSEM sonuçlarına nasıl bakılır?
            SON DAKİKA