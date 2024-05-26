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BİLSEM bireysel değerlendirme sınavında kaç puan gerekir? 1.2.3. sınıf BİLSEM uygulama sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıt tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınav takvimi, bu yıl da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin yeteneklerini belirlemek amacıyla yapılan ön değerlendirme aşaması başarıyla tamamlandı ve öğrenciler ikinci aşamaya, yani bireysel değerlendirme sürecine geçti.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 08:26 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 08:27
BİLSEM bireysel değerlendirme sınavında kaç puan gerekir? 1.2.3. sınıf BİLSEM uygulama sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıt tarihleri...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim yılı için Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları geçtiğimiz aylarda açıklandı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini kapsayan bu ön değerlendirme süreci, yetenekli öğrencilerin belirlenmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı da 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında olacak. Sonuçlar ise 31 Temmuz günü öğrencilere duyurulacak.

BİLSEM KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Genel zihinsel yetenek alanında 130 ve üzeri; Resim yetenek alanında 85 ve üzeri; Müzik yetenek alanında 70 ve üzeri puan alan öğrenciler bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanıyor.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.

BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.

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