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BESTO TERCİH SONUÇLARI 2024 | ÖZYES tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-YKS kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi için düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercihlerini tamamladı. Spor Bilimleri alanında kariyer hedefleyen birçok aday, bu süreçte tercihlerini belirleyerek heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 08:37 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 08:37
BESTO TERCİH SONUÇLARI 2024 | ÖZYES tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Üniversitelerin spor bilimleri programları için düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih sürecinde sona yaklaşıldı. Adaylar, hayallerindeki kariyere bir adım daha yaklaşmak için tercihlerini yaparken, bu süreçte dikkat etmeleri gereken önemli noktalar bulunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÖZYES TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, spor bilimleri için ÖZYES tercihleri, 7 Ekim saat 23.59'a kadar alınacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÖZYES TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-ÖZYES tercih sonuçlarının, tercih takvimi sona erdikten sonra en geç iki hafta içinde erişime açılacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KAYIT YAPTIRMAYANLARA TERCİH HAKKI

Kılavuza göre, merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, puanları, yükseköğretim programlarıyla ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacak. En yüksek YP'ye sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

2024-ÖZYES'de merkezi yerleştirmede kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar da 2024- ÖZYES ek yerleştirme işlemlerinde tercih bildiriminde bulunabilecek. Kayıt olan adaylar ek yerleştirme için tercih yapamayacak.

Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.

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