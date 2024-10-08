BESTO TERCİH SONUÇLARI 2024 | ÖZYES tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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KAYIT YAPTIRMAYANLARA TERCİH HAKKI



Kılavuza göre, merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, puanları, yükseköğretim programlarıyla ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek.



Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacak. En yüksek YP'ye sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.



2024-ÖZYES'de merkezi yerleştirmede kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar da 2024- ÖZYES ek yerleştirme işlemlerinde tercih bildiriminde bulunabilecek. Kayıt olan adaylar ek yerleştirme için tercih yapamayacak.



Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.