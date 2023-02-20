AÖF sınav tarihleri ve sınavların nasıl uygulanacağı sorusu gündemde öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Bu noktada AÖF öğrencileri sınavlarının online (uzaktan) mi, yüz yüze mi yapılacağını öğrenmek için araştırmalara koyuldu.