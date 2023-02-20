AÖF sınav tarihleri ve sınavların nasıl uygulanacağı sorusu gündemde öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Bu noktada AÖF öğrencileri sınavlarının online (uzaktan) mi, yüz yüze mi yapılacağını öğrenmek için araştırmalara koyuldu.
AÖF 2. DÖNEM DERSLER ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Belli oldu! Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yapılan açıklamada bahar döneminin uzaktan olacağını bildirildi. Açıklama şöyle:
"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."
AÖF SINAVLARI UZAKTAN MI YAPILACAK?
Öte yandan AÖF sınavlarının online olup olmayacağına ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı. Konuya dair bir duyuru yayınlandığında detaylar haberimize eklenecektir.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK
Aynı zamanda üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.