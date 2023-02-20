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    • Eğitim
    • 20.02.2023 18:44
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    • 20.02.2023 18:46
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    BELLİ OLDU! AÖF sınavları uzaktan mı olacak 2023? AÖF sınavları online mi, yüz yüze mi? 2. dönem açık öğretim sınavları ve dersleri...

    Eğitimlerine açıktan devam eden yüzbinlerce öğrenci AÖF sınavlarının bahar döneminde nasıl yapılacağını merak ediyor. Deprem felaketi nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Peki Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak? İnternet arama motorlarında konuya ilişkin bilgiler araştırılıyor. İşte son dakika açıklamalar...

    AÖF sınavları uzaktan mı olacak 2023?

    AÖF sınav tarihleri ve sınavların nasıl uygulanacağı sorusu gündemde öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Bu noktada AÖF öğrencileri sınavlarının online (uzaktan) mi, yüz yüze mi yapılacağını öğrenmek için araştırmalara koyuldu.

    AÖF 2. DÖNEM DERSLER ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

    Belli oldu! Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yapılan açıklamada bahar döneminin uzaktan olacağını bildirildi. Açıklama şöyle:

    "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."

    AÖF SINAVLARI UZAKTAN MI YAPILACAK?

    Öte yandan AÖF sınavlarının online olup olmayacağına ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı. Konuya dair bir duyuru yayınlandığında detaylar haberimize eklenecektir.

    DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK

    Aynı zamanda üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

        YENİ AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri takvimini paylaştı.

        Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat - 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir." denildi.

        AÖF SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

        Anadolu Üniversitesi daha önce yayınladığı 2022-2023 AÖF bahar dönemi sınav takvimine göre ara sınavlar 15 - 16 Nisan, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecekti.

        Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından ön görülen kayıt takviminde değişiklik yapıldı. Kayıt yenileme işlemleri, Mart ayına kadar uzatıldı. Anadolu Üniversitesi'nin kısa süre içerisinde çalışmasını tamamlayıp sınav takvimini açıklaması bekleniyor.
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        Haberler Eğitim BELLİ OLDU! AÖF sınavları uzaktan mı olacak 2023? AÖF sınavları online mi, yüz yüze mi? 2. dönem açık öğretim sınavları ve dersleri...
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