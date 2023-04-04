Beklenen açıklama geldi! KYK yurtları açılacak mı? gsb.gov.tr nöbetçi yurt sorgulama! KYK yurtları ne zaman açılacak, yazın kullanılacak mı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Bu nedenle KYK yurtları da kapatılmıştı. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte detaylar...
KYK YURTLARI AÇILACAK MI?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu KYK yurtlarının hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı.
Yurtların yüz yüze eğitime devam eden ve stajı olan öğrencilerin hizmetinde olacağını belirten Kasapoğlu, "Ne bir genç arkadaşımızı ne de depremzedemizi mağdur etmeme adına bu süreci birlikte yöneteceğiz."