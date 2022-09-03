Başkan Erdoğan, Ali Yalçın'ı kabul etti: Sözleşmeli personeli heyecanlandıran görüşme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği görüşmede, kamu görevlilerinin beklentileri ve çalışma hayatına ilişkin beklentilerini aktardı.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL UYGUN KADROLARA GEÇİRİLSİN
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor.
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sözleşmeli istihdam çalışmaları kapsamında kamu görevlilerinin beklentilerini aktardı.
4/C'den 4/B'ye geçen sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınarak, eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konusundaki talepler iletildi.