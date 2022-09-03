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    • Eğitim
    • 03.09.2022 13:11
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    • 03.09.2022 13:23
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    Başkan Erdoğan, Ali Yalçın'ı kabul etti: Sözleşmeli personeli heyecanlandıran görüşme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti. Görüşmenin gündeminde sözleşmeliler, meslek kanunu, öğretim yılına hazırlık ödeneği, promosyon konuları başta olmak üzere kamu görevlilerinin beklentileri vardı.

    Sözleşmeli personeli heyecanlandıran görüşme

    Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği görüşmede, kamu görevlilerinin beklentileri ve çalışma hayatına ilişkin beklentilerini aktardı.

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL UYGUN KADROLARA GEÇİRİLSİN
    Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor.

    Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sözleşmeli istihdam çalışmaları kapsamında kamu görevlilerinin beklentilerini aktardı.

    4/C'den 4/B'ye geçen sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınarak, eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konusundaki talepler iletildi.

    ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU DA MASADAYDI
    Toplu sözleşme kazanımı olan eğitim yılına hazırlık ödeneğinin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili beklentiler dile getirildi.

    Kamu görevlilerine uygulanan promosyon ödemelerinin artırılması konusu da gündemdeydi.

    Merkezi bir düzenleme yapılması ve promosyon tutarlarının artırılmasına yönelik talepleri aktardı.

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    Haberler Eğitim Başkan Erdoğan, Ali Yalçın'ı kabul etti: Sözleşmeli personeli heyecanlandıran görüşme
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