Bakan Özer bugün açıkladı! 2023 NİSAN ARA TATİL TARİHİ! 2023 okullarda ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü MEB takviminde. Ara tatilin tarihini merak eden öğrenciler tarihi araştırıyorİşte Bakan Özer tarafından açıklanan ara tatil tarihi...
ARA TATİL NE ZAMAN?
2023 MEB takvimine göre 2. ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında olacak. Nisan ara tatili 3.5 iş günü sayılmaktadır.
ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.