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    • Eğitim
    • 25.03.2023 16:46
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    • 25.03.2023 16:52
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    Bakan Özer bugün açıkladı! 2023 NİSAN ARA TATİL TARİHİ! 2023 okullarda ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak?

    Bakan Özer'den nisan ara tatili için açıklama geldi. MEB takvimine göre yılda iki kere ara tatil bir kere de yarıyıl tatili yapılıyor. İlk ara tatil Kasım ayında ikinci ara tatil de Nisan ayında olacak. Peki, Nisan ara tatili ne zaman başlayacalk? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Okullarda ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak?

    Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü MEB takviminde. Ara tatilin tarihini merak eden öğrenciler tarihi araştırıyorİşte Bakan Özer tarafından açıklanan ara tatil tarihi...

    ARA TATİL NE ZAMAN?

    2023 MEB takvimine göre 2. ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında olacak. Nisan ara tatili 3.5 iş günü sayılmaktadır.

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    Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

        RAMAZAN AYINDA OKULLAR TATİL Mİ?

        Ramazan ayında okullar tatil olmıyor. Buna ek olarak, ara tatil Ramazan ayına denk geliyor. Ramazan'ın son haftasında ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yılın 2. ara tatili başlayacak.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

        Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.
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        Haberler Eğitim Bakan Özer bugün açıkladı! 2023 NİSAN ARA TATİL TARİHİ! 2023 okullarda ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak?
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