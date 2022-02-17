Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 17.02.2022 11:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2022 11:48
    ABONE OL

    Bahar dönemi sınavları için kritik uyarı: O öğrenciler... AÖF'ten son dakika duyuru yapıldı, yapmayan giremeyecek!

    Eğitimlerini açıktan devam ettiren binlerce öğrenci için tarih verildi. AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat 2022 tarihinde başladı. 2. döneme devam etmek için kayıt yenilemek gerekiyor. İşlemler ders seçimi ve ücret ödenmesi yoluyla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav takvimini de yayınladı. Takvime göre vize ve final sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Kayıtların sona ermesine günler kala AÖF'ten son dakika duyuru yapıldı. İşte o duyuru...

    AÖF’ten son dakika duyuru yapıldı, yapmayan giremeyecek!

    AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ederken Anadolu Üniversitesi'nden kritik bir açıklama geldi. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi'de okuyan öğrenciler istenenleri uygulamadığı taktirde bahar dönemi sınavlarına giremeyecek. Kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek. AÖF'ten yayınlanan takvime göre de 2. dönem vize sınavları Nisan ayında yapılacak. Peki 2022 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte öğrencilerin yapması gerekenler...

    AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARINA KATILABİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

    Öncelikle şunu belirteli ki bahar dönemi kayıt yenileme yapmak için kayıt yenileme ücretinin yatırılması gerekiyor. Öğrenciler ders seçimi yapsa dahi 18 Şubat'a kadar ödeme yapmadıkları taktirde sistem üzerinde öğrencilik durumu pasif kalacak. Neticede de kayıt yenileme ücreti yatırmayanlar bahar dönemi sınavlarına katılamayacak.

    AÖF'ten yapılan duyuruda da daha önceden öğrencilik durumu aktif olan ve AÖF'e borcu bulunan adaylar sadece eski borçlarını ödedikleri takdirde kayıt yenileme işlemi tamamlanmamış olacak.

    Yayınlanan kayıt kılavuzunda "Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez." denildi.

    2. DÖNEM SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bahar dönemi ara sınavına katılacak adaylar sınav merkezi tercihlerinde bulunuyor. Anadolu Üniversitesinin yayınladığı takvime göre bahar dönemi ara sınav merkezi için son tarih 21 Şubat 2022 olarak belirlendi. İşte Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan takvimi;

    Bahar Dönemi Vize sınav merkezi tercihi 21 Şubat,

    Bahar Dönemi Dönem Sonu sınav merkezi tercihi 4 Nisan,

    Yaz okulu sınav merkezi terci 27 Haziran 2022

        2022 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV TAKVİMİ

        Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme öğrencilerinin bahar döneminde sınava girecekleri tarihler belli oldu. AÖF sınavları yüz yüze olarak aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecek. Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenirken 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.

        AÖF'TEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

        Ön lisans ve lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler için mezuniyet şartları değişiklik göstermektedir. 2 yıllık Açıköğretim Fakültesi bölümlerinde eğitim alan adayların 120 AKTS kredili, 4 yıllık öğrencilerin ise 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlaması gerekmektedir. FF, DZ ve YZ harf notuna sahip öğrenciler mezun olamazken Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00'ın üzerinde olmalıdır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor!
        Haberler Eğitim Bahar dönemi sınavları için kritik uyarı: O öğrenciler... AÖF'ten son dakika duyuru yapıldı, yapmayan giremeyecek!
            SON DAKİKA