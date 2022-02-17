Bahar dönemi sınavları için kritik uyarı: O öğrenciler... AÖF'ten son dakika duyuru yapıldı, yapmayan giremeyecek!

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARINA KATILABİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Öncelikle şunu belirteli ki bahar dönemi kayıt yenileme yapmak için kayıt yenileme ücretinin yatırılması gerekiyor. Öğrenciler ders seçimi yapsa dahi 18 Şubat'a kadar ödeme yapmadıkları taktirde sistem üzerinde öğrencilik durumu pasif kalacak. Neticede de kayıt yenileme ücreti yatırmayanlar bahar dönemi sınavlarına katılamayacak.

AÖF'ten yapılan duyuruda da daha önceden öğrencilik durumu aktif olan ve AÖF'e borcu bulunan adaylar sadece eski borçlarını ödedikleri takdirde kayıt yenileme işlemi tamamlanmamış olacak.

Yayınlanan kayıt kılavuzunda "Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez." denildi.