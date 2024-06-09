SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

AYT-YDT iptal soru var mı? 2024 YKS AYT-YDT tartışmalı sorular listesi! ÖSYM sınav sorusu iptali...

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bazı soruların tartışılmasıyla gündeme geliyor. Sınavdan çıkan öğrenciler ise konuyla ilgii araştırmalarını hızlandırdı. Peki, AYT-YDT iptal edilen soru var mı? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 14:13 Güncelleme 09 Haziran 2024, 14:13
AYT-YDT iptal soru var mı? 2024 YKS AYT-YDT tartışmalı sorular listesi! ÖSYM sınav sorusu iptali...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bazı soruların iptal edilip edilmeyeceği konusu, sınav sonuçlarını bekleyen milyonlarca öğrenci ve veli tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. İşte detaylar...

YKS 2024 İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

YKS, Türkiye'deki üniversite adaylarının en önemli sınavlarından biri olarak kabul ediliyor ve her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. Ancak bu yılın sınavında, özellikle sosyal medyada ve öğrenci çevrelerinde tartışılan bazı soruların iptal olup olmayacağı merak konusu oldu.

YKS'ye giren daylar, iptal edilen soru olup olmayacağnı merak ediyor. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

YKS GEÇTİĞİMİZ YILLARDA İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?

2022, 2021 ve 2020 YKS'de, üç oturumda uygulanan testlerde iptal edilen soru olmadı. 2019 yılında ise TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapıldı.

SORU İPTALİNDE PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) iptal edilen soruların değerlendirilmesi ve puan hesaplaması, belirli kurallar ve yönergeler doğrultusunda gerçekleştirilir. 6114 sayılı Kanunun 7. maddesi, bu süreci düzenler.

Özetle, iptal edilen soruların herkes için doğru kabul edilmemesi ve değerlendirme dışında bırakılması, sınavın geçerli sorularıyla puan hesaplamasının yeniden yapılarak adil bir değerlendirme yapılmasını sağlar.

Atatürk hangi savaştan sonra Anafartalar Kahramanı olarak tanındı? YKS 2024 AYT tarih sorusu! Anafartalar Kahramanı....Atatürk hangi savaştan sonra Anafartalar Kahramanı olarak tanındı? YKS 2024 AYT tarih sorusu! Anafartalar Kahramanı....
Atatürk hangi savaştan sonra Anafartalar Kahramanı olarak tanındı? YKS 2024 AYT tarih sorusu! Anafartalar Kahramanı....
YKS 2024: Ayşe ve Ali sorusu nedir? Pizza sorusunun cevabı ne?YKS 2024: Ayşe ve Ali sorusu nedir? Pizza sorusunun cevabı ne?
YKS 2024: Ayşe ve Ali sorusu nedir? Pizza sorusunun cevabı ne?
YKS: Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması sorusu cevabı nedir? YKS Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması hangi inkılap?YKS: Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması sorusu cevabı nedir? YKS Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması hangi inkılap?
YKS: Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması sorusu cevabı nedir? YKS Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması hangi inkılap?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşgalci İsrail Nusayrat Kampı’na saldırdı: 4 rehine için 210 Filistinli öldü! Dışişleri Bakanlığından BMGK’ya çağrı
Kamuda tasarrufta yapay zekalı takip! 12 ay içinde devreye alınacak! TÜBİTAK çalışıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu
Gözler YKS’nin 2. ve 3. oturumlarına çevrildi! Milyonlarca öğrenci ter dökecek! YKS AYT-YDT oturumları saat kaçta yapılacak?
CANLI YAYIN | Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yarıştığı kongrede oy verme işlemi devam ediyor
Çalışan anneye 12 ay boyunca 325 euro destek! Bakan açıkladı talep yoğun! Nasıl ve nereden başvurulur?
Son dakika: Papa’dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Yardım etmek için her yola başvurulmalı
Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak
FETÖ kampında ’suikast’ korkusu! ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları ve CIA’nin yeni kaos planı: Örgütteki iktidar savaşı daha da şiddetlenecek
Enerjide tam bağımsızlık şiarı! Mimarı Berat Albayrak çalışmalar tam gaz sürüyor: Türkiye Avrupa’da hidrokarbon aramacılığında ikinci ülke
YKS’nin ikinci oturumu AYT’ye girecek genç kız büyük talihsizlik yaşadı! Yardıma itfaiye ekipleri koştu | İşte Türkiye’den sınav manzaraları
Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı
PKK’lı teröristler tarafından katledildi! Öğretmen Aybüke Yalçın şehit edilmesinin 7. Yılında anılıyor! Akıllara arkadaşına attığı son mesajlar geldi
Nuseyrat saldırısının arkasında ABD var! Görüntüler ortaya çıktı: İsrail askerleri Pentagon’un iskelesinden girdi
Ankara’yı sel vurdu! Evleri, metroları su bastı her yer çamur deryası... Birden bastırdı, hiçbir şeyi kurtaramadık
Döviz bürolarıyla kirli para trafiği! İstanbul’daki DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu! Mal varlıkları donduruldu
SON DAKİKA