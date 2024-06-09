AYT-YDT iptal soru var mı? 2024 YKS AYT-YDT tartışmalı sorular listesi! ÖSYM sınav sorusu iptali...

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bazı soruların iptal edilip edilmeyeceği konusu, sınav sonuçlarını bekleyen milyonlarca öğrenci ve veli tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. İşte detaylar...

YKS 2024 İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

YKS, Türkiye'deki üniversite adaylarının en önemli sınavlarından biri olarak kabul ediliyor ve her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. Ancak bu yılın sınavında, özellikle sosyal medyada ve öğrenci çevrelerinde tartışılan bazı soruların iptal olup olmayacağı merak konusu oldu.

YKS'ye giren daylar, iptal edilen soru olup olmayacağnı merak ediyor. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.