AYT-YDT iptal soru var mı? 2024 YKS AYT-YDT tartışmalı sorular listesi! ÖSYM sınav sorusu iptali...

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bazı soruların iptal edilip edilmeyeceği konusu, sınav sonuçlarını bekleyen milyonlarca öğrenci ve veli tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. İşte detaylar...
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bazı soruların iptal edilip edilmeyeceği konusu, sınav sonuçlarını bekleyen milyonlarca öğrenci ve veli tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. İşte detaylar...
YKS 2024 İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?
YKS, Türkiye'deki üniversite adaylarının en önemli sınavlarından biri olarak kabul ediliyor ve her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. Ancak bu yılın sınavında, özellikle sosyal medyada ve öğrenci çevrelerinde tartışılan bazı soruların iptal olup olmayacağı merak konusu oldu.
YKS'ye giren daylar, iptal edilen soru olup olmayacağnı merak ediyor. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
YKS GEÇTİĞİMİZ YILLARDA İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?
2022, 2021 ve 2020 YKS'de, üç oturumda uygulanan testlerde iptal edilen soru olmadı. 2019 yılında ise TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapıldı.
SORU İPTALİNDE PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) iptal edilen soruların değerlendirilmesi ve puan hesaplaması, belirli kurallar ve yönergeler doğrultusunda gerçekleştirilir. 6114 sayılı Kanunun 7. maddesi, bu süreci düzenler.
Özetle, iptal edilen soruların herkes için doğru kabul edilmemesi ve değerlendirme dışında bırakılması, sınavın geçerli sorularıyla puan hesaplamasının yeniden yapılarak adil bir değerlendirme yapılmasını sağlar.