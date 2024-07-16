AYT TYT 4 yıllık üniversite puan sınırı kaç? YKS baraj puanı var mı kalktı mı 2024?

2024 yılında TYT ve AYT sınavlarında baraj puanı uygulaması bulunmamaktadır. Adaylar, sınav puanlarının yanında ortaöğretim başarı puanları eklenerek oluşacak yerleştirme puanları ile tercih yapabileceklerdir.

Adaylar, sonuçlarını öğrendikten sonra YOK ATLAS (YOK GOV TR) üzerinden geçmiş yılların puanlarını ve açıklanan kontenjanları inceleyerek tercihlerini yapabilecekler. Bu sistem, adayların daha bilinçli ve doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Ortaöğretim Başarı Puanı ve Yerleştirme Puanı Hesaplaması

Baraj puanının kaldırılmasıyla birlikte, adayların sınav puanlarına ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bu puan üzerinden yapılacak sıralama ile adaylar üniversite programlarına yerleştirilecektir.

2024 YKS Tercihleri: Nelere Dikkat Edilmeli?

Adayların tercih döneminde dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İlk olarak, tercih yaparken önceki yılların taban puanlarını ve yerleşme oranlarını dikkate almak büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, istenilen bölüm ve üniversitenin kontenjan durumunu da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

YKS 2024 Sonuçları ve Tercih Kılavuzu

ÖSYM, YKS 2024 sonuçları ile birlikte tercih kılavuzunu da yayımlamıştır. Adaylar, bu kılavuzu dikkatlice inceleyerek tercihlerini doğru ve bilinçli bir şekilde yapmalıdır. Kılavuzda yer alan bilgiler, adayların tercihlerinde yol gösterici olacaktır.

Tercih dönemi sonrasında, adayların tercihlerini onaylamaları ve sonuçları beklemeleri gerekmektedir. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ise kazandıkları bölüme kayıt işlemlerini zamanında tamamlamaları önemlidir.

YKS 2024 sonuçları açıklandıktan sonra, adaylar gelecek planlarını şekillendirmeye başlayacaktır. Üniversiteye yerleşen adaylar, yeni bir eğitim hayatına adım atarken, yerleşemeyen adaylar ise gelecek yıl için hazırlıklarına devam edecektir.