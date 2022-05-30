auzefsinav.istanbul.edu.tr: AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bitirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bitirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak? soruları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Üniversite eğitimini uzaktan gören öğrenciler 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde bitirme sınavlarına katılacak. AUZEF sınavın giriş belgeleri "auzefsinav" ekranından erişime açılacak. İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Öncelikle AUZEF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadığın belirtelim. Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmaktadır. Sınav yerlerinin bu hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Öte yandan aşağıdaki linkten giriş belgelerinizi sorgulayabilirsiniz.
AUZEF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
AUZEF FİNAL- TELAFİ- 3 DERS SINAV TARİHLERİ 2022
Bitirme sınavları 4 - 5 Haziran 2022
Telafi sınavları 2 - 3 Temmuz 2022
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022