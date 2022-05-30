auzefsinav.istanbul.edu.tr: AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bitirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bitirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak? soruları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Üniversite eğitimini uzaktan gören öğrenciler 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde bitirme sınavlarına katılacak. AUZEF sınavın giriş belgeleri "auzefsinav" ekranından erişime açılacak. İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...