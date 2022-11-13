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    • Eğitim
    • 13.11.2022 08:48
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    • 13.11.2022 08:49
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    AUZEF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI! AUZEF 2022 AKSİS ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

    AUZEF ara sınavları bu yıl 12-13 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavına katılan binlerce öğrenci soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Peki AUZEF 2022 vize sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? AUZEF AKSİS ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtları...

    AUZEF 2022 VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI! AUZEF AKSİS ARA SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavlarını tamamlayan öğrenciler 'AUZEF 2022 VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI? AUZEF AKSİS ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır?' sorularına yanıt arıyor. 2022-2023 AUZEF sınav takvimine göre ara sınavlar 12-13 Kasım tarihleri arasında uygulanıyor. İşte detaylar...

    AUZEF 2022 VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada, ''12-13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara sınavın (vize) tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59'da (2 iş günü) sona erecektir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.'' denildi.

    AUZEF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sonuçların 15 gün içerisinde erişime sunulması bekleniyor.

    2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

    Ara Dönem (Vize) Sınavları - 12 Kasım - 13 Kasım 2022

    Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) - 24 Aralık - 25 Aralık 2022

    Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) - 04 Şubat - 05 Şubat 2023

        AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;

        FF harf notu derse sahip olmamak,

        2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,

        Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.
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        Haberler Eğitim AUZEF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI! AUZEF 2022 AKSİS ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
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