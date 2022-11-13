AUZEF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI! AUZEF 2022 AKSİS ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

AUZEF 2022 VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada, ''12-13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara sınavın (vize) tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59'da (2 iş günü) sona erecektir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.'' denildi.