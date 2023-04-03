AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023 | AUZEF kayıt yenileme uzatıldı mı, son gün ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi yapılacak?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023 YILI bahar dönemi akademik takvimi yayımlandı. Takvime göre kayıt yenileme süreci hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Peki AUZEF kayıt yenileme uzatıldı mı, son gün ne zaman? Sınavlar ne zaman, online mi, yüz yüze mi yapılacak?
AUZEF KAYIT YENİLEME UZATILDI MI, SON GÜN NE ZAMAN?
Son dakika eğitim haberleri... AUZEF kayıt yenileme süresi uzatıldı. Kayıt yenileme işlemlerinin deprem bölgesinde ikamet eden öğrencilerin talebi nedeniyle uzatıldığı bilgisi verildi.
Yapılan açıklamada, ''Özellikle deprem bölgesinde ikamet eden öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme sistemimiz 07 Nisan 2023 saat 23:59'a kadar aktif edilmiştir.'' denildi.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023
👉AUZEF vize sınavları: 29 Nisan - 6 Mayıs
👉AUZEF final sınavları: 10 - 11 Haziran
👉AUZEF telafi sınavları: 22 - 23 Temmuz
👉Mezuniyet üç ders sınavları: 2 Eylül