AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023 | AUZEF kayıt yenileme uzatıldı mı, son gün ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi yapılacak?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023 YILI bahar dönemi akademik takvimi yayımlandı. Takvime göre kayıt yenileme süreci hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Peki AUZEF kayıt yenileme uzatıldı mı, son gün ne zaman? Sınavlar ne zaman, online mi, yüz yüze mi yapılacak?