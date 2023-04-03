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    • Eğitim
    • 03.04.2023 21:36
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    • 03.04.2023 21:40
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    AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023 | AUZEF kayıt yenileme uzatıldı mı, son gün ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi yapılacak?

    AUZEF kayıt yenileme ve sınavları hakkında araştırmalar hızlandı. Defprem felaketi nedeniyle yeni bir karar alındı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından açıklama yapıldı. Peki AUZEF kayıt yenileme uzatıldı mı, son gün ne zaman? Bahar dönemi sınavları ne zaman, online mi, yüz yüze mi yapılacak? İşte son gelişmeler ve sınav tarihleri...

    AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023

    İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023 YILI bahar dönemi akademik takvimi yayımlandı. Takvime göre kayıt yenileme süreci hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Peki AUZEF kayıt yenileme uzatıldı mı, son gün ne zaman? Sınavlar ne zaman, online mi, yüz yüze mi yapılacak?

    AUZEF KAYIT YENİLEME UZATILDI MI, SON GÜN NE ZAMAN?

    Son dakika eğitim haberleri... AUZEF kayıt yenileme süresi uzatıldı. Kayıt yenileme işlemlerinin deprem bölgesinde ikamet eden öğrencilerin talebi nedeniyle uzatıldığı bilgisi verildi.

    Yapılan açıklamada, ''Özellikle deprem bölgesinde ikamet eden öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme sistemimiz 07 Nisan 2023 saat 23:59'a kadar aktif edilmiştir.'' denildi.

    AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023

    👉AUZEF vize sınavları: 29 Nisan - 6 Mayıs
    👉AUZEF final sınavları: 10 - 11 Haziran
    👉AUZEF telafi sınavları: 22 - 23 Temmuz
    👉Mezuniyet üç ders sınavları: 2 Eylül

        AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile Bahar Yarıyılı Ara (Vize) Sınavı tarihleri duyuruldu.

        ''Değerli Öğrencilerimiz,

        Bugün yapılan Üniversite Senatosu'nda alınan karar çerçevesinde İÜ AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) 29 Nisan - 06 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır.

        Sınava ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.''

        AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NEREDEN ALINIR?

        AUZEF Bahar Dönemi vize sınavlarının giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin belgeler açıklandığında AUZEF sitesi üzerinden öğrenci girişi yapılarak sınav yeri bilgilerine erişim sağlanacak.
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        Haberler Eğitim AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023 | AUZEF kayıt yenileme uzatıldı mı, son gün ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi yapılacak?
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