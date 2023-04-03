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    • Eğitim
    • 03.04.2023 23:11
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    • 03.04.2023 23:11
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    AUZEF kayıt yenileme son tarih ne zaman? AUZEF Bahar Dönemi SINAV TAKVİMİ 2023! Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman sona erecek?

    İstanbul Üniversitesi açıköğretim bahar dönemi sınavları öncesinde kayıt yenileme süreci sürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre bahar dönemi kayıt yenilime süreci uzatıldı. Kayıt yenileme işlemlerinin deprem bölgesinde ikamet eden öğrencilerin talebi nedeniyle uzatıldığı bilgisi paylaşıldı. İşte AUZEF kayıt yenileme hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    AUZEF kayıt yenileme son tarih ne zaman?

    AUZEF öğrencilerini yakından ilgilendiren duyuru yayımlandı. İstanbul Üniversitesi açıköğretim bahar dönemi sınavları öncesinde kayıt yenileme süreci sürüyor. İşte AUZEF kayıt yenileme son tarihi...

    AUZEF KAYIT YENİLEME UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

    İstanbul Üniversitesi AUZEF duyurularına göre bahar dönemi kayıt yenileme süreci uzatıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Özellikle deprem bölgesinde ikamet eden öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme sistemimiz 07 Nisan 2023 saat 23:59'a kadar aktif edilmiştir.''

    AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023

    AUZEF vize sınavları: 29 Nisan - 6 Mayıs

    AUZEF final sınavları: 10 - 11 Haziran

    AUZEF telafi sınavları: 22 - 23 Temmuz

    Mezuniyet üç ders sınavları: 2 Eylül

        AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için 7 Nisan 2023 tarihine kadar referans numaranız ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız gerekiyor.

        AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        AUZEF kayıt yenileme ücretleri, lisans ve önlisans bölümleri için 600 ile 850 TL arasında değişkenlik gösteriyor. 2022-2023 yılında güncellenen ücretler şöyle:

        LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
        COĞRAFYA 750 TL
        ÇOCUK GELİŞİMİ 850 TL
        EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ 750 TL
        FELSEFE 750 TL
        İKTİSAT 750 TL
        İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 750 TL
        İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 750 TL
        İŞLETME 750 TL
        REKREASYON 750 TL
        SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER 750 TL
        SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 750 TL
        SOSYOLOJİ 750 TL
        TARİH 750 TL
        ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK 750 TL
        YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 850 TL

        ÖN LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM)

        		 MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
        ADALET 750 TL
        BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 850 TL
        ÇOCUK GELİŞİMİ 850 TL
        E-TİCARET VE PAZARLAMA 850 TL
        GRAFİK TASARIMI 850 TL
        HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ 750 TL
        İLAHİYAT 850 TL
        İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 750 TL
        KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 600 TL
        LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK 750 TL
        MARKA İLETİŞİMİ 750 TL
        SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 750 TL
        SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ 750 TL
        SOSYAL HİZMETLER 850 TL
        PERAKENDE SATIŞ YÖNETİMİ 750 TL
        TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 750 TL
        YAŞLI BAKIMI 600 TL
        SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA
        (AÇIK ÖĞRETİM - DGS)        		 MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
        ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 1200 TL
        HEMŞİRELİK 1200 TL
        SAĞLIK YÖNETİMİ 1200 TL
        SOSYAL HİZMET 1200 TL
        YÖK'ün 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerden 52,5 TL katkı payı alınır. (md. 6)

        UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI

        LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
        KAMU YÖNETİMİ 1162,5 TL
        İKTİSAT 1162,5 TL
        İŞLETME 1162,5 TL
        EKONOMETRİ 1162,5 TL
        MALİYE 1162,5 TL
        ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1162,5 TL
        GAZETECİLİK 1162,5 TL
        RADYO TV VE SİNEMA 1162,5 TL
        HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 1162,5 TL
        ÖN LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
        ACİL DURUMVE AFET YÖNETİMİ 1162,5 TL
        COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 1162,5 TL
        ÇOCUK GELİŞİMİ 1162,5 TL
        İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1162,5 TL
        MEDYA VE İLETİŞİM 1162,5 TL
        BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1162,5 TL
        DIŞ TİCARET 1162,5 TL
        LİSANS TAMAMLAMA (UZAKTAN ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
        ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA 1162,5 TL
        HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMA 1162,5 TL

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        Haberler Eğitim AUZEF kayıt yenileme son tarih ne zaman? AUZEF Bahar Dönemi SINAV TAKVİMİ 2023! Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman sona erecek?
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