AUZEF kayıt yenileme son tarih ne zaman? AUZEF Bahar Dönemi SINAV TAKVİMİ 2023! Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman sona erecek?

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için 7 Nisan 2023 tarihine kadar referans numaranız ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız gerekiyor.