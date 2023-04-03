AUZEF kayıt yenileme son tarih ne zaman? AUZEF Bahar Dönemi SINAV TAKVİMİ 2023! Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman sona erecek?

AUZEF öğrencilerini yakından ilgilendiren duyuru yayımlandı. İstanbul Üniversitesi açıköğretim bahar dönemi sınavları öncesinde kayıt yenileme süreci sürüyor. İşte AUZEF kayıt yenileme son tarihi...
AUZEF KAYIT YENİLEME UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?
İstanbul Üniversitesi AUZEF duyurularına göre bahar dönemi kayıt yenileme süreci uzatıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Özellikle deprem bölgesinde ikamet eden öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme sistemimiz 07 Nisan 2023 saat 23:59'a kadar aktif edilmiştir.''
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023
AUZEF vize sınavları: 29 Nisan - 6 Mayıs
AUZEF final sınavları: 10 - 11 Haziran
AUZEF telafi sınavları: 22 - 23 Temmuz
Mezuniyet üç ders sınavları: 2 Eylül