AUZEF kayıt yenileme 2022 tarihleri! İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşlem tarihi uzatıldı mı?

Değerli Öğrencilerimiz, bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri başladı. Kayıt yenileme için ödeme işlemlerinizi http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden sanal pos ya da referans numaranız ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden 18 Şubat 2022 saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz.

AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2022 NE KADAR?



AUZEF kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir. AKSİS sistemine (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numara'sına ulaşabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız. AUZEF kayıt yenileme ücreti, her dönem için 400 TL olrak belirlenmiştir.

Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için referans numarası ile HalkbankŞube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapılması yeterli.