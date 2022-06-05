AUZEF final sonuçları açıklandı mı? 2022 AUZEF final sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? AKSİS sorgulama ekranı!

AKSİS üzerinden aldığı notu görüntülemek isteyen adaylar araştırmalara koyuldu. 2022 yılında AUZEF final sınavları bu hafta sonu uygulandı. 1 ve 3. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 4. oturum saat 15.00'te gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce öğrenci AUZEF final sonuçları açıklandı mı? 2022 AUZEF final sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AKSİS AUZEF final sınav sonucu sorgulama ekranı ve diğer detaylar...