AUZEF final sonuçları açıklandı mı? 2022 AUZEF final sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? AKSİS sorgulama ekranı!

AKSİS üzerinden aldığı notu görüntülemek isteyen adaylar araştırmalara koyuldu. 2022 yılında AUZEF final sınavları bu hafta sonu uygulandı. 1 ve 3. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 4. oturum saat 15.00'te gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce öğrenci AUZEF final sonuçları açıklandı mı? 2022 AUZEF final sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AKSİS AUZEF final sınav sonucu sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Öte yandan geçtiğimiz sınavlara bakıldığında söz konusu final sınav sonuçlarının en geç 15 gün içinde açıklanacağı öngörülüyor.
AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
AUZEF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı da henüz yayımlanmadı. AUZEF'ten açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 2 - 3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak.
MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de gerçekleştirilecek.