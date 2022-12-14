AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF final sınavı online mi, yüz yüze mi? AUZEF akademik TAKVİM 2022-2023!

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav takvimi yayımlandı. Öğrenciler vize sınavlarını 12 Kasım - 13 Kasım tarihlerinde olmuştu. Peki AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF final sınavı online mi, yüz yüze mi?