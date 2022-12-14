AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF final sınavı online mi, yüz yüze mi? AUZEF akademik TAKVİM 2022-2023!

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav takvimi yayımlandı. Öğrenciler vize sınavlarını 12 Kasım - 13 Kasım tarihlerinde olmuştu. Peki AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF final sınavı online mi, yüz yüze mi?
AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
Aralık ayı AUZEF final sınavları 24 Aralık - 25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AUZEF FİNAL SINAVI ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ?
AUZEF final sınavlarının yüz yüze yapılması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ
İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı 4 - 5 Şubat 2023 tarihinde yapılacak. Henüz mezuniyet üç ders sınavı için tarih duyurulmadı.