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    • Eğitim
    • 20.05.2023 23:34
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    • 20.05.2023 23:34
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    AUZEF final sınavı ne zaman, online mı olacak? 2022-2023 AUZEF SINAV TAKVİMİ! Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme, bütünleme SINAV TARİHİ....

    AUZEF sınav tarihleri öğrenciler tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 akademik takvimi hakkında araştırmalar hızlandı. Sene sonunun gelmesiyle birlikte final ve bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağı merak edildi.

    takvim.com.tr
    AUZEF final sınavı ne zaman?

    AUZEF bahar dönemi sınav takvimi için araştırmalar hızlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından vize sınavları online olarak yapılmıştı. İşte AUZEF sınav takvimi ve tüm merak edilenler...

    AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN, ONLİNE MI?

    2022-2023 Bahar dönemi bitirme sınavları 10 - 11 Haziran tarihlerinde olacak. Final sınavı ise çevrimiçi düzenlenecek. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ''İstanbul Üniversitesi Senatosu'nda alınan karar gereğince AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) ve telafi (bütünleme) sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

    AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    İstanbul Üniversitesi tarafından auzefu.istanbul.edu.tr adresinden yayınlanan sınav takvmine göre yarıyıl sonu bitirme sınavları 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvim ise şu şekilde;

    Yarıyıl sonu (bitirme sınavları) 10-11 Haziran 2023

    Yarıyıl sonu (telafi sınavları ) 22-23 Temmuz 2023

    Mezuniyete üç ders sınavları 2 Eylül 2023

        AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

        "FF" harf notlu derse sahip olmamak,
        2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip bulunmak (AGNO),
        Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak,

        AUZEF AKADEMİK TAKVİM

        Bahar Dönemi

        Öğretim Yılı Sonu: 9 Haziran
        Bitirme sınavı: 10-11 Haziran
        Telafi sınavı: 22-23 Temmuz
        Üç ders sınavı: 2 Eylül
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        Haberler Eğitim AUZEF final sınavı ne zaman, online mı olacak? 2022-2023 AUZEF SINAV TAKVİMİ! Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme, bütünleme SINAV TARİHİ....
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