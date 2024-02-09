AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta 2024? AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 2023-2024 akademik yılı güz dönemi bütünleme sınavları için geri sayımın son günlerine girdiler. Öğrenciler, dönem sonu sınavlarında istedikleri başarıyı elde edemeyen ve harf notlarıyla geçemeyen dersler için bu bütünleme sınavlarını fırsat olarak görmekteler.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.
Sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra uygulanacak olan oturumlar saat 14.00'de başlayacak.