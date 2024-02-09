AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta 2024? AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 2023-2024 akademik yılı güz dönemi bütünleme sınavları için geri sayımın son günlerine girdiler. Öğrenciler, dönem sonu sınavlarında istedikleri başarıyı elde edemeyen ve harf notlarıyla geçemeyen dersler için bu bütünleme sınavlarını fırsat olarak görmekteler.