AUZEF bütünleme 2022 son dakika duyurular! AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı yüz yüze mi olacak?

AUZEF telafi (bütünleme) sınavı ile ilgili duyurular öğrenciler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılması planlanan AUZEF bütünleme sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti. Öğrenciler AUZEF telafi sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı yüz yüze mi olacak? İşte merak edilenler...