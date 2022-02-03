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    • Eğitim
    • 03.02.2022 14:55
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    • 03.02.2022 14:55
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    AUZEF bütünleme 2022 son dakika duyurular! AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı yüz yüze mi olacak?

    AUZEF bütünleme sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılması planlanan AUZEF bütünleme sınavları ileri bir tarihe ertelendi. Telafi sınavlarına katılacak adaylar konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı yüz yüze mi olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı yüz yüze mi olacak?

    AUZEF telafi (bütünleme) sınavı ile ilgili duyurular öğrenciler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılması planlanan AUZEF bütünleme sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti. Öğrenciler AUZEF telafi sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı yüz yüze mi olacak? İşte merak edilenler...

    AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

    2021-2022 güz yarıyılı telafi (bütünleme) sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.

    AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ YENİDEN ALINDI

    Yapılan duyurulara göre, 12- 13 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek olan telafi (bütünleme) sınavı için sınav merkezi tercihi tekrar alındı.

    Sınav yeri değişikliği yapmayan öğrencilerimiz için 22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen sınav için yapmış oldukları sınav yeri tercihleri esas alınacaktır.

        12–13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak olan telafi sınavı için sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen öğrenciler 27 Ocak 2022 Saat 23:59'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden sınav merkezi tercih işlemlerini yaptı.

        Değişiklik yapılmaması durumunda var olan sınav merkezi tercihi geçerli olcaktır.
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        Haberler Eğitim AUZEF bütünleme 2022 son dakika duyurular! AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı yüz yüze mi olacak?
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