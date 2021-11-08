AUZEF 2021 son dakika! AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

2021-2021 eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte üniversite öğrencileri için sınavlar da geldi çattı. Yüzbinlerce öğrenci önümüzdeki günlerde ara sınavlarını olacak. Üniversiteyi açıktan okuyan binlerce öğrenci bulunuyor. 1. dönem vize sınavları örgün eğitimde olduğu gibi açıköğretimde de yüz yüze yapılacak. AUZEF sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler bir süredir sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgesinin yayınlanmasını bekliyordu. Peki; AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? İşte AUZEF 2021 son dakika gelişmeler...
AUZEF 2021 1. DÖNEM VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF sınav takvimi açıklandı. Güz yarıyılı ara sınavları 13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AUZEF ARA SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
AUZEF vize sınavları için adaylar giriş belgelerini nereden alacaklarını araştırıyor. AUZEF sınav giriş belgelerine "sinav.istanbul.edu.tr" adresinden AKSİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak ulaşabilecekler.
HES KODU ZORUNLULUĞU!
Sınav merkezi tercihlerinde sistem üzerinden HES Kodu girilmesi zorunluluğu bulunuyor. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve HES Kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak.