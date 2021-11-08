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    • Eğitim
    • 08.11.2021 20:47
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    • 08.11.2021 20:49
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    AUZEF 2021 son dakika! AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

    İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 yılında 1. dönem vize sınav tarihlerini açıkladı. Eğitimlerini açıktan alan binlerce öğrenci ara dönem sınavları için bekleyişte! Sınavların yüz yüze yapılacağının açıklanmasının ardından sınav giriş belgesi hakkında araştırmalar hızlandı. Öğrenciler sınav giriş yerlerini öğremek istiyor. Peki AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF 2021 sınav giriş yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı son dakika? 2021 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? İşte son dakika gelişmeler...

    AUZEF 2021 son dakika!

    2021-2021 eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte üniversite öğrencileri için sınavlar da geldi çattı. Yüzbinlerce öğrenci önümüzdeki günlerde ara sınavlarını olacak. Üniversiteyi açıktan okuyan binlerce öğrenci bulunuyor. 1. dönem vize sınavları örgün eğitimde olduğu gibi açıköğretimde de yüz yüze yapılacak. AUZEF sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler bir süredir sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgesinin yayınlanmasını bekliyordu. Peki; AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? İşte AUZEF 2021 son dakika gelişmeler...

    AUZEF 2021 1. DÖNEM VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

    AUZEF sınav takvimi açıklandı. Güz yarıyılı ara sınavları 13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    AUZEF ARA SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

    AUZEF vize sınavları için adaylar giriş belgelerini nereden alacaklarını araştırıyor. AUZEF sınav giriş belgelerine "sinav.istanbul.edu.tr" adresinden AKSİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak ulaşabilecekler.

    HES KODU ZORUNLULUĞU!

    Sınav merkezi tercihlerinde sistem üzerinden HES Kodu girilmesi zorunluluğu bulunuyor. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve HES Kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak.

        AUZEF SINAVLARI ONLİNE DEĞİL YÜZ YÜZE!

        Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

        Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

        Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.
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        Haberler Eğitim AUZEF 2021 son dakika! AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?
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