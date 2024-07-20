Atlas Üniversitesi bir ilki başardı

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademisyenlerinden Öğr. Gör Damla Kayalı, Öğr. Gör. Büşra Sancaklı ve Öğr. Gör. Betül Çıkı TÜBİTAK BİGG 1812 Çağrısı kapsamında "Bakteriyel Selüloz Tabanlı Yeni Nesil Nanoteknolojik Yara Örtüsü Üretimi" isimli projeleriyle mükemmeliyet mührü alarak yatırım desteği almaya hak kazandı. TÜBİTAK desteğiyle hayata geçecek olan bu proje ile dünyada milyonlarca kişinin muzdarip olduğu iyileşme süresi uzun diyabetik yaralar ve yatak yaraları çözüme kavuşacak hasta konforu artacak.

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