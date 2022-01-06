ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Son dakika ATA AÖF güz final sonuçlarına nasıl bakılır? İşte başarı puanları

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Son dakika ATA AÖF güz final sonuçlarına nasıl bakılır? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan son dakika açıklamada öğrencilere müjdeli haber verildi.
ATA AÖF GÜZ YARIYILI FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Atatürk Üniversitesi yaptığı son dakika açıklamasında güz yarıyılı final sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklamada, ''Değerli Öğrencilerimiz, Güz yarıyılı final sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Salı (11 Ocak 2022) günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır. '' denildi.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
ATA AÖF sınav sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
ATA AÖF SINAV SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI
ATA AÖF SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?
Sınav sonuçlarına itiraz için öncelikle web tarayıcınızın adres satırına lms3.ataaof.edu.tr yazarak ulaşılır. LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "SONUÇİTİRAZI" butonu tıklanır.
İtirazda bulunmak istediğiniz sınav için gerekli alanları doldurduktan sonra "İTİRAZIKAYDET" butonuna tıklayarak itirazınızı gönderebilirsiniz.
Gönderdiğiniz sonuç itirazları değerlendirilip, gerekli optik incelemeleri sonucunda geri dönüşler ders bazlı olarak anlık olarak görüntülenecektir.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI 2022 NE ZAMAN?
ATA AÖF bütünleme sınavı 5-6 Şubat 2022 tarihleri yapılacak.
2022 ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
ATA AÖF tarafından açıklanan akademik takvime göre;
Bahar dönemi ara sınavları: 09 Nisan - 10 Nisan 2022
Dönem sonu sınavları: 28 Mayıs - 29 Mayıs 2022
Bütünleme sınavlar: 02 Temmuz - 03 Temmuz 2022
Üç ders sınavı ise 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.