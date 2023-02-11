ATA AÖF sınavları online mi, yüz yüze mi? ATA AÖF bütünleme sınavı uzaktan mı? ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri 2023!

ATA AÖF sınavları nasıl olacak, bütünleme sınavı uzaktan online mi olacak soruları gündemde öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı.
ATA AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK, ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
ATA AÖF sınavlarının online mi, yüz yüze mi yapılacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin Atatürk Üniversitesi'nden bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
ATA AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
''Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı tüm Türkiye ve Bakü için ileri bir tarihe ertelenmiştir.''