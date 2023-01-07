ATA AÖF SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-2023 ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA | obs.atauni.edu.tr sınav sonuçları!

ATA AÖF final sınavları, 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...
ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ATA AÖF güz yarıyılı (final) sınavı sonuçlarının, Ocak ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçları http://obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 2023
Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz dönemi bütünleme sınav tarihleri akademik takvimle belli oldu.
I.Oturum: 11 Şubat 2023
II.Oturum: 11 Şubat 2023
III.Oturum: 12 Şubat 2023