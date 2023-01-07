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    • Eğitim
    • 07.01.2023 20:22
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    • 07.01.2023 20:22
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    ATA AÖF SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-2023 ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA | obs.atauni.edu.tr sınav sonuçları!

    Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz dönemi final sınavları, 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Yarıyıl sonu sınavları 1. oturumu 7 Ocak 2023'te saat 09:30, 2. oturumu 7 Ocak 14.00, 3 oturumu ise 8 Ocak 2023 saat 09:30'da yapılacak. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde de dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. İşte ATA AÖF sınav sonuç tarihi ve tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

    ATA AÖF final sınavları, 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

    ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ATA AÖF güz yarıyılı (final) sınavı sonuçlarının, Ocak ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçları http://obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor.

    ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 2023

    Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz dönemi bütünleme sınav tarihleri akademik takvimle belli oldu.

    I.Oturum: 11 Şubat 2023

    II.Oturum: 11 Şubat 2023

    III.Oturum: 12 Şubat 2023

        ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 26 Kasım - 27 Kasım 2022

        Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 07 Ocak - 08 Ocak 2023

        Bütünleme Sınavı: 11 Şubat - 12 Şubat 2023

        Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 08 Nisan - 09 Nisan 2023

        Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 20 Mayıs - 21 Mayıs 2023

        Bütünleme Sınavı: 08 Temmuz - 09 Temmuz 2023
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        Haberler Eğitim ATA AÖF SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-2023 ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA | obs.atauni.edu.tr sınav sonuçları!
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