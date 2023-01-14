ATA AÖF sonuç tarihi hakkında öğrenciler tarafından sıkça araştırmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023 final sınav soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Gözler 07-08 Ocak 2023 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze gerçekleştirilen sınav sonuçlarına çevrildi. Peki ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı haberimizde...
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öncelikle şunu belirtelim ki sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların en geç 20 Ocak tarihine kadar erişime açılması bekleniyor. Fakülteden konuya ilişkin bir duyuru yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.
ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
ATA AÖF sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden öğrenilmektedir. Öğrenciler sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini yazdıktan sonra giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilir.
ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMAA EKRANI
ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
''Değerli öğrencilerimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (11 Ocak 2023) saat 12.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz.''