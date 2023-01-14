ATA AÖF sonuç tarihi hakkında öğrenciler tarafından sıkça araştırmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023 final sınav soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Gözler 07-08 Ocak 2023 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze gerçekleştirilen sınav sonuçlarına çevrildi. Peki ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı haberimizde...