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    • Eğitim
    • 11.02.2022 11:22
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    • 11.02.2022 11:24
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    Aşı olmayanlar YKS'ye girebilir mi? 2022 YKS sınavında aşı zorunlu mu?

    YKS başvurularının 11 Şubat 2022 tarihinde başlayacağının duyurulmasının ardından sınava katılmak isteyen adaylardan bazıları YKS'de aşı zorunluluğunun bulunup bulunmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere YKS sınavı için adayların öncelikle başvuruda bulunması ve başvuru ücretini yatırması gerekiyor. Hal böyle olunca adaylar başvurularını yapmadan önce aşı zorunluluğu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Aşı olmayanlar YKS'ye girebilir mi? 2022 YKS sınavında aşı zorunlu mu?

    Aşı olmayanlar YKS’ye girebilir mi?

    2022 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında alınacak. Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS için heyecanlı bekleyiş devam ederken bir yandan da henüz aşı olmamış olan adaylar sınav için aşı zorunluluğu var mı, yok mu merak ediyor. Bu yıl sınav 3 oturum şeklinde 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki Aşı olmayanlar YKS'ye girebilir mi? 2022 YKS sınavında aşı zorunlu mu? İşte konuya ilişkin bilgiler...

    2022 YKS BAŞVURU, SINAV VE SONUÇ TARİHLERİ

    YKS 1. Oturum (TYT)

    SINAV TARİHİ: 18.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

    YKS 2. Oturum (AYT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

    YKS 3. Oturum (YDT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

    AŞI OLMAYANLAR YKS'YE GİREBİLİR Mİ?

    Bilindiği üzere geçtiğimiz Ocak ayında koronavirüs aşısı olmayanlara PCR testi şartı kaldırıldı. Bir süredir toplu etkinlik, seyahat, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu bulunuyordu. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı ile birlikte bu zorunluluk sona erdi.

    Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.

        Genelgede, "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda; Aşısız veya Aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, Sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

        2022 yılında da YKS sınavında aşı zorunluluğu bulunduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

        YKS'DE HES KODU ZORUNLULUĞU VAR MI?

        Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.

        Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.

        Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.
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        Haberler Eğitim Aşı olmayanlar YKS'ye girebilir mi? 2022 YKS sınavında aşı zorunlu mu?
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