2022 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında alınacak. Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS için heyecanlı bekleyiş devam ederken bir yandan da henüz aşı olmamış olan adaylar sınav için aşı zorunluluğu var mı, yok mu merak ediyor. Bu yıl sınav 3 oturum şeklinde 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki Aşı olmayanlar YKS'ye girebilir mi? 2022 YKS sınavında aşı zorunlu mu? İşte konuya ilişkin bilgiler...