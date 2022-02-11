2022 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında alınacak. Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS için heyecanlı bekleyiş devam ederken bir yandan da henüz aşı olmamış olan adaylar sınav için aşı zorunluluğu var mı, yok mu merak ediyor. Bu yıl sınav 3 oturum şeklinde 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki Aşı olmayanlar YKS'ye girebilir mi? 2022 YKS sınavında aşı zorunlu mu? İşte konuya ilişkin bilgiler...
2022 YKS BAŞVURU, SINAV VE SONUÇ TARİHLERİ
YKS 1. Oturum (TYT)
SINAV TARİHİ: 18.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
YKS 2. Oturum (AYT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
YKS 3. Oturum (YDT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
AŞI OLMAYANLAR YKS'YE GİREBİLİR Mİ?
Bilindiği üzere geçtiğimiz Ocak ayında koronavirüs aşısı olmayanlara PCR testi şartı kaldırıldı. Bir süredir toplu etkinlik, seyahat, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu bulunuyordu. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı ile birlikte bu zorunluluk sona erdi.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.