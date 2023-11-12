Ara tatilin 5 günde biteceğini düşünen öğrencilere müjde, +2 gün! Yusuf Tekin ’Karar verdim’ dedi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

Ara tatil ne zaman başlayıp ne zaman biteceği son günlerde milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Hem öğretmenler hem öğrenciler için açıklamalar peş peşe geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 yılı tatil takvimini yayımladı. Takvime göre 1. ve 2. dönemin tüm tatil tarihleri netleşti. Ancak hafta sonları da hesaba katılınca uzunca bir tatil öğrencileri beklemiş oluyor. Peki ara tatil kaç gün sürecek? Öğretmen seminerleri nasıl yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları ve sıkça araştırılan soruların yanıtları...
ARA TATİLİN CUMA GÜNÜ BİTECEĞİNİ DÜŞÜNEN ÖĞRENCİLERE MÜJDE
MEB takvimine göre Kasım ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp 17 Kasım Cuma günü bitiyor. Ancak 4 günlük hafta sonunun da hesaba katılmasıyla öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış oluyor.
BAKAN TEKİN'DEN ARA TATİL MESAJI
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci ara tatil dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin, mesajında öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:
"Sevgili öğrencilerim, bir haftalık ara dönem tatiliniz bugün başladı. Tatilde dinlenmeyi, eğlenmeyi ve hobilerinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Kendinizi geliştirmek için kütüphanelerde zamanınızı değerlendirin, yaşadığınız bölgenin tarihî ve doğal güzellikleri ile tanışın, size yeni kapılar aralayabilecek farklı etkinliklere iştirak edin. Öğrenmenin asla sınırı yok, her zaman yeni şeyler öğrenebilmenin sırlarını keşfedin."