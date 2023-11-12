Ara tatilin 5 günde biteceğini düşünen öğrencilere müjde, +2 gün! Yusuf Tekin ’Karar verdim’ dedi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

Tekin, mesajında öğretmenlere yönelik ise "Değerli meslektaşlarım, yoğun bir dönemi geride bıraktık. Planlama yapmak ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek için önemli bir fırsat olan bu zaman aralığında online olarak gerçekleştireceğiniz seminer çalışmalarında sizlere kolaylıklar diliyorum. Eğitimde sahanın gücüne inanan ve istişare kültürüyle şekillenen maarif anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe birlikte hazırlayacağız. İyi tatiller." ifadelerini kullandı.

Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verildiğini duyurdu. SADECE KASIM ARA TATİLİ İÇİN GEÇERLİ Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şöyle: "Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık. Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

Bu nedenle sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun."

Ara tatilin ardından 20 Kasım Pazartesi günü okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek. MEB tarafından paylaşılan çalışma takvimi şu şekilde: Birinci ara tatil 13-17 Kasım 2023 Yarıyıl tatili 22 Ocak 2 Şubat 2024 İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 14 Haziran 2024 Okulların kapanış tarihi.