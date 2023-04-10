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    • Eğitim
    • 10.04.2023 08:58
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    • 10.04.2023 09:03
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    ARA TATİLE KAÇ GÜN KALDI? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? Mahmut Özer'den son dakika açıklama!

    Ramazan Bayramı'na az bir süre kalırken, öğrenciler Nisan ara tatili iple çekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı ile Nisan ara tatili birleştirildi. Böylelikle öğrenciler 1 haftadan fazla tatil yapmış olacak. Peki ara tatile kaç gün kaldı? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar...

    ARA TATİLE KAÇ GÜN KALDI?

    Ara tatile kaç gün kaldı, kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanacak soruları bir süredir gündemde öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Bu noktada Millli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

    ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

    Nisan tatil 17-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Buna göre 19 Nisan itibariyle tam 1 hafta kaldı.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin de tatilde idari izinli sayılacağını belirtti.

    NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

    2023 yılında Ramazan bayramı sebebiyle üç günlük bir ek tatil öğrencileri bekliyor. Hafta sonu dahil olmak üzere ara tatil ve Ramazan bayramı tatili toplam 9 gün sürecek. Okullar 14 Nisan Cuma günü kapanacak ve tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden başlayacak.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2022-2023 okul dönemi ise 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

        MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılında okulların kapanış tarihini açıkladı. Okullarda ikinci dönem 16 Haziran cuma günü sona erecek. MEB takvimi ise şu şekilde;

        12 Eylül 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı,

        14-18 Kasım birinci ara tatil

        23 Ocak-3 Şubat yarıyıl tatili (deprem sonrası okullar 20 Şubat'ta açıldı)

        17-20 Nisan ikinci ara tatil

        16 Haziran cuma 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonu
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        Emlak konut
        Haberler Eğitim ARA TATİLE KAÇ GÜN KALDI? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? Mahmut Özer'den son dakika açıklama!
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