ARA TATİLE KAÇ GÜN KALDI? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? Mahmut Özer'den son dakika açıklama!

Ara tatile kaç gün kaldı, kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanacak soruları bir süredir gündemde öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Bu noktada Millli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
Nisan tatil 17-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Buna göre 19 Nisan itibariyle tam 1 hafta kaldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin de tatilde idari izinli sayılacağını belirtti.
NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2023 yılında Ramazan bayramı sebebiyle üç günlük bir ek tatil öğrencileri bekliyor. Hafta sonu dahil olmak üzere ara tatil ve Ramazan bayramı tatili toplam 9 gün sürecek. Okullar 14 Nisan Cuma günü kapanacak ve tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden başlayacak.