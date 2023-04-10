ARA TATİLE KAÇ GÜN KALDI? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? Mahmut Özer'den son dakika açıklama!

NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2023 yılında Ramazan bayramı sebebiyle üç günlük bir ek tatil öğrencileri bekliyor. Hafta sonu dahil olmak üzere ara tatil ve Ramazan bayramı tatili toplam 9 gün sürecek. Okullar 14 Nisan Cuma günü kapanacak ve tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden başlayacak.