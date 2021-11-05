Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? Kasım tatilinde öğretmenler okula gidecek mi 2021? Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

Kasım ara tatili 15 Kasım Cuma günü başlayıp 21 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek. 22 Kasım Pazartesi günü ise öğrenci ve öğretmenler okullarına gitmeye devam edecek. Kasım ara tatilin başlamasına az bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama geldi. Peki; Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? Kasım tatilinde öğretmenler okula gidecek mi 2021?
ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kasım ayı ara tatili için yaptığı açıklamada Öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi açıklama yaptı. Özer, öğretmenlerin 15-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatilde idari izinli sayılarak okula gelmeyeceklerini duyurdu.
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİ NE OLACAK?
9 günlük ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirten Bakan Özer, ''Mesleki eğitimlerini online olarak alacaklar" dedi.