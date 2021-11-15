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    • Eğitim
    • 15.11.2021 08:25
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    • 15.11.2021 08:25
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    Ara tatilde karne verilecek mi 2021-2022? Bakan Özer'den flaş ara tatil açıklaması: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...

    Koronavirüs salgını dolayısıyla 2 yıla yakın uzaktan eğitim alan öğrenciler 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) 2021 2022 eğitim öğretim yılı için çalışma takvimini yayınlamıştı. Takvime göre ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Tatil 12 Kasım itibariyle başlamış oldu. Hafta sonlarının da birleşmesiyle öğrenciler 9 günlük tatil yapmış olacak. Bir yandan da Ara tatilde karne alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki; Ara tatilde karne alınacak mı? Ara tatilde karne verilecek mi 2021-2022? İşte bakanlıktan yapılan son açıklamalar...

    Ara tatilde karne alınacak mı?

    18 milyona yakın öğrenci 19-22 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatillerini yapacak. 12 Kasım Cuma günü öğrenciler son derslerine girdi. Yüz yüze eğitime 9 günlük ara verilecek. Öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü yeniden okullarında derslerini görmeye başlayacak. Ara tatilin uzayacağı yönünde iddialar ortaya atılsa da MEB'den konuya ilişkin açıklama gelmedi. Öğrenciler için ara tatilin uzaması söz konusu değil. Ancak Ara tatilde karne alınacağı yönündeki iddialar da öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki; iddiaların aslı var mı? Ara tatilde karne alınacak mı? Ara tatilde karne verilecek mi 2021-2022? İşte detaylı bilgiler...

    MEB 2021-2021 TAKVİMİ!

    MEB 2021- 2021 takvimine göre, birinci dönem ara tatili 15 Kasım Pazartesi başlayıp 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından 22 Kasım Pazartesi günü okullar yeniden açılacak.

    Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmenlerin bu tarihler arasında okullara gelmeyeceğini ve idari izinli sayılacağını belirtti.

    YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

    Peki yarıyıl tatili ne zaman? Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

    Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

        BAKAN ÖZER'DEN ARA TATİL MESAJI!

        Milli Eğitim Bakanı Özer, Ara Tatil nedeniyle vido mesaj yayınladı. Bakan Özer, çocuklar ve Türkiye için her türlü tedbiri alarak okulları açık tutma kararlılığıyla 6 Eylül'de başlattıkları Yüz Yüze Eğitim sürecine 15-19 Kasım'ı kapsayan 9 günlük 'ara tatil' ile mola vereceklerini belirtti.

        Ara tatilin sağlıkla geçmesini temenni eden Özer, "Bildiğiniz gibi 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de sınıflarımızda buluştuk. Geride bıraktığımız bu 2 aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık. Bu başarıda şüphesiz, Covid-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin; aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var. Her türlü desteğiyle yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Ara tatilde de Covid-19 tedbirlerini elden bırakmama uyarısında bulunan Özer, "Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz" diye konuştu.

        ARA TATİLDE KARNE VERİLİYOR MU?

        Ara tatiller 2019'dan bu yana yılda iki dönem halinde uygulanıyor ve öğrencilere karne verilmiyor. Öğrenciler karnelerini yarıyıl tatilinde alacak.
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        Haberler Eğitim Ara tatilde karne verilecek mi 2021-2022? Bakan Özer'den flaş ara tatil açıklaması: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...
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