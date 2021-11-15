18 milyona yakın öğrenci 19-22 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatillerini yapacak. 12 Kasım Cuma günü öğrenciler son derslerine girdi. Yüz yüze eğitime 9 günlük ara verilecek. Öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü yeniden okullarında derslerini görmeye başlayacak. Ara tatilin uzayacağı yönünde iddialar ortaya atılsa da MEB'den konuya ilişkin açıklama gelmedi. Öğrenciler için ara tatilin uzaması söz konusu değil. Ancak Ara tatilde karne alınacağı yönündeki iddialar da öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki; iddiaların aslı var mı? Ara tatilde karne alınacak mı? Ara tatilde karne verilecek mi 2021-2022? İşte detaylı bilgiler...
MEB 2021-2021 TAKVİMİ!
MEB 2021- 2021 takvimine göre, birinci dönem ara tatili 15 Kasım Pazartesi başlayıp 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından 22 Kasım Pazartesi günü okullar yeniden açılacak.
Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmenlerin bu tarihler arasında okullara gelmeyeceğini ve idari izinli sayılacağını belirtti.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Peki yarıyıl tatili ne zaman? Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.