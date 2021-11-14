Ara tatilde karne alınacak mı? Ara tatilde karne verilecek mi 2021-2022? Bakan Özer'den flaş ara tatil açıklaması: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...

Koronavirüs salgını dolayısıyla 2 yıla yakın uzaktan eğitim alan öğrenciler 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) 2021 2022 eğitim öğretim yılı için çalışma takvimini yayınlamıştı. Takvime göre ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Tatil 12 Kasım itibariyle başlamış oldu. Hafta sonlarının da birleşmesiyle öğrenciler 9 günlük tatil yapmış olacak. Bir yandan da Ara tatilde karne alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki; Ara tatilde karne alınacak mı? Ara tatilde karne verilecek mi 2021-2022? İşte bakanlıktan yapılan son açıklamalar...
MEB 2021-2021 TAKVİMİ!
MEB 2021- 2021 takvimine göre, birinci dönem ara tatili 15 Kasım Pazartesi başlayıp 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından 22 Kasım Pazartesi günü okullar yeniden açılacak.
Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmenlerin bu tarihler arasında okullara gelmeyeceğini ve idari izinli sayılacağını belirtti.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Peki yarıyıl tatili ne zaman? Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.