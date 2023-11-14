Ara tatil ne zaman bitecek diyenlere müjde! MEB az evvel bizzat yayımladı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseler tümü dikkat kesilsin! O tarihte...

Milyonlarca öğrenci şimdilerde ara tatilin tadını çıkartıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 yılı çalışma takvimini yayımladı. Takvime göre 1. ara tatil 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da sona erecek. Peki Ara tatil ne zaman bitiyor?
Milyonlarca öğrenci şimdilerde ara tatilin tadını çıkartıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 yılı çalışma takvimini yayımladı. Takvime göre 1. ara tatil 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da sona erecek. Peki Ara tatil ne zaman bitiyor?
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
1. dönem ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek. Buna göre okullar yeniden 20 Kasım 2023 Pazartesi günü açılacak.
ÇOCUKLARIN ARA TATİLDE AİLELERİYLE YAPABİLECEĞİ ETKİNLİK ÖNERİLERİ ERİŞİME AÇILDI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ara tatilde aile çocuk etkileşiminin artırılmasına yönelik etkinlik örnekleri hazırlandı.
2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 13 Kasım'da başlayacak ve 17 Kasım'da son bulacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün olacak tatilde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin ailelerinin desteğiyle yapabileceği etkinlik örnekleri hazırlandı.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Ailemle Oynuyorum", "Ara Tatil Oyun Kitabım " el kitapçıkları ile çocukların ara tatilde dijitalleşmeden uzaklaşarak aileleriyle kısa da olsa kaliteli zaman geçirmeleri hedeflendi.
Etkinlikler, oyunun çocuğun eğitiminde, hayata hazırlanmasında ve toplumsal kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasında üstlendiği rolden hareketle planlandı.
Ara tatil oyun örnekleri kitapçığının yanında, okul öncesi öğrencileri için hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatil Takvimi" içeriğinde her güne özel bilmece, kitap, etkinlik önerileri, aile zamanı, doğada geçirilen zaman dilimi ve günün oyunu şeklinde öneriler yer alıyor.
Ayrıca ilkokul öğrencileri için "Bil Bakalım, Aileyle Masal Okuma, Gezi Önerileri, Doğada Vakit, Dene Yap Etkinlikleri, Uykudan Önce" gibi önerilerin bulunduğu "Ara Tatil Etkinlik Takvimim" kitapçığı da erişime açıldı.
Paylaşılan kitapçıklarla ara tatilde öğrencilerin okula daha iyi hazırlanmaları ve öğrenme motivasyonlarını güçlendirmelerine destek olmak, ailelerin çocuklarına ayıracakları planlanmış kaliteli zamanla çocukların iç dünyalarını daha iyi tanıma ve güvenli etkileşim sürecine katkı sunmak amaçlandı.
"Ailemle Oynuyorum Ara Tatil Oyun Kitabım"a ulaşmak için tıklayınız.
"Okul Öncesi: Aile ve Çocuk Ara Tatil Takvimi"ne ulaşmak için tıklayınız.
"İlkokul: Ara Tatil Etkinlik Takvimim"e ulaşmak için tıklayınız.
SÖMESTR TARİHİ BELLİ OLDU
22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.
11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.