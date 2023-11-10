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13 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Ara tatil ne zaman başlıyor, bugün mü 2023? MEB Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

Milyonlarca öğrenci ve velisi "ara tatil ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla araştırıyor. Merakla beklenen haber Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi ve büyük heyecan yarattı. Peki, Ara tatil ne zaman başlıyor, bugün mü 2023? 13 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? MEB Kasım ara tatili kaç gün sürecek? İşte konu hakkında detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 14:38 Güncelleme 10 Kasım 2023, 14:39
13 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Ara tatil ne zaman başlıyor, bugün mü 2023? MEB Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimde merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, kasım ara tatili ne zaman, hangi gün başlayacak 2023? İşte detaylar...

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1. Dönem ara tatili 13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yaşanacak.

2. Dönem ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN?

Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

15 Tatil, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2024 Yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak.

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