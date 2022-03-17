AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açıköğretim lisesi AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı! AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bağlı uzaktan okuyan lise öğrencileri sınava katıldı ve sınav sonuçları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sonuçlarının tarihi hakkında bir paylaşımda bulunmadı. Bir önceki sınav 10 Aralık'ta son bulmuş sonuçlar 20 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'ta açıklanması bekleniyor.
AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANINA NASIL ULAŞILIR?
AÖL 2. Dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. öğrencilerin gözü sonuç ekranına çevrildi. Sınav puanlarını hesaplayan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları MEB'in duyurusu sonrası öğrenecekler. Sonuçlar "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresinden sorgulanabilecek. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmazken, 20 Mart'a kadar açıklanması bekleniyor.