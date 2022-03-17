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    • Eğitim
    • 17.03.2022 15:38
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    • 17.03.2022 15:42
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    AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açıköğretim lisesi AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı! AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılır?

    Gündemde yoğun bir şekilde AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen açıköğretim lisesi sınavına katılan adaylar heyecanla merakla sonucunu öğrenmek istiyor. Peki AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı? AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılır? Lise eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrencinin merak ettiği tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açıköğretim lisesi AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı! AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bağlı uzaktan okuyan lise öğrencileri sınava katıldı ve sınav sonuçları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sonuçlarının tarihi hakkında bir paylaşımda bulunmadı. Bir önceki sınav 10 Aralık'ta son bulmuş sonuçlar 20 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

    AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANINA NASIL ULAŞILIR?

    AÖL 2. Dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. öğrencilerin gözü sonuç ekranına çevrildi. Sınav puanlarını hesaplayan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları MEB'in duyurusu sonrası öğrenecekler. Sonuçlar "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresinden sorgulanabilecek. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmazken, 20 Mart'a kadar açıklanması bekleniyor.

        AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

        1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.br>
        3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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        Haberler Eğitim AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açıköğretim lisesi AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı! AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılır?
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