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    • Eğitim
    • 28.03.2023 17:51
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    • 28.03.2023 17:51
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    AÖL sınavları ne zaman? 2023 AÖL TAKVİMİ 2023 | MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları yüz yüze mi, internetten mi olacak?

    AÖL sınavları ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Açık Öğretim Lisesi’nde 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam üç sınav organize edilecek. Birinci dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak internet üzerinden tamamlandı. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından kayıt yenileme işlemleri 2 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Deprem sonrası kayıt takviminin değişmesiyle birlikte sınav tarihlerinde de yenilik bekleniyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavı yüz yüze mi yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖL sınavları ne zaman?

    AÖL sınavları ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Deprem sonrası kayıt takviminin değişmesiyle birlikte sınav tarihlerinde de yenilik bekleniyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte detaylar...

    AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

    2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor. Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.

    AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILIR?

    Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları 9-20 Mart tarihinde online olarak düzenlendi.Sınavların online yapılması durumunda AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilere her dersten 20 soru ve 25 dakika sınav süresi verilecek. Ders geçme notu alt sınırı 35 olurken öğrencilerin her doğru yanıtladıkları sorunun puan olarak karşılığı beştir. Sınavlarda yanlış cevaplar doğru yanıtları puan hesaplamasında etkilemez.

        MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

        Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

        "Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır. Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."

        ONLİNE SINAVLARA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

        Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar öğrenci şifreleri ve T.C. kimlik numarası ile sınavlara AÖL.meb.gov.tr adresinden giriş yapıyor. Öğrenciler sınavlarda cevapladıkları sorulara geri dönüş yapamazken seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.
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        Haberler Eğitim AÖL sınavları ne zaman? 2023 AÖL TAKVİMİ 2023 | MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları yüz yüze mi, internetten mi olacak?
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