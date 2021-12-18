AÖL sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi!

Eğitimini Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve ya Açık Öğretim Ortaokulu (AOO) aracılığı ile alan binlerce kişi geçtiğimiz günlerde yapılan 1. dönem sınavlarına katıldı. Sınav sonrası sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Bir süredir AÖL sınav sonuçları hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl nereden öğrenilir? İşte AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi ve diğer tüm detaylar...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı AÖL 1. dönem sınavları 4 Aralık - 10 Aralık 2021 tarihleri arasında yapıldı. AÖL sınav sonuçları için ise henüz bir tarih verilmedi. Sonuçların 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.
AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
AÖL sonuçlarınızı aşağıdaki link üzerinden güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre bilgilerini doğru girerek öğrenebilirsiniz.
SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.