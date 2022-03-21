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    • Eğitim
    • 21.03.2022 09:04
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    • 21.03.2022 09:04
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    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarına nasıl bakılır? 2022 2. dönem AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

    Eğitimlerine açıktan devam eden binlerce kişi MEB tarafından düzenlenen AÖL sınavlarına katılım sağlıyor. 2. dönem vize sınavları 1 Mart ve 10 Mart tarihleri aralığında uygulandı. Sınavların tamamlanmasının ardından günler geçti öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte sonuç tarihi ve 2022 2. dönem AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

    Açık Öğretim Lise (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖL sınavları martın ilk haftasında başladı ve toplam 10 gün sürdü. Öğrenciler heyecanla AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte detaylar....

    AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönem gerçekleştirilen sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

    AÖL SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

    AÖL GEÇME NOTU KAÇ?

    Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.
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    Haberler Eğitim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarına nasıl bakılır? 2022 2. dönem AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı
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