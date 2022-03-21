AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarına nasıl bakılır? 2022 2. dönem AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lise (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖL sınavları martın ilk haftasında başladı ve toplam 10 gün sürdü. Öğrenciler heyecanla AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte detaylar....

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönem gerçekleştirilen sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.