🔊AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2. dönem açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ✅ MEB sorgulama ekranı!

AÖL 2022 2. dönem sınavları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Liseyi dışarıdan tamamlamak ve diploma sahibi olmak isteyen binlerce kişi AÖL ile açıktan okuyor. 1 Mart'ta başlayıp 10 Mart'ta biten 2. dönem sınavları e-Sınav olarak online ortamda gerçekleştirildi. Öğrenciler bu kez sonuçlarının açıklanacağı tarih için bekleyişte. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2. dönem açık lise sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte MEB sorgulama ekranı ve diğer bilgiler...