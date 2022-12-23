AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Açık lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İtiraz tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapıldı. Peki Açık lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI ve diğer merak edilenler!
AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB'den konuya ilişkin bir duyuru geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. Buna göre AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının da Ocak ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.
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AÖL SINAVINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, 09.12.2022-25.12.2022 tarihleri arasında, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.