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AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 / 2. Dönem Açık lise sınav yerleri nasıl sorgulanır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı tarihleri ve sınav giriş yerleriyle ilgili önemli gelişmeler öğrencilerle paylaşıldı. Bu dönemde sınavlara hazırlanan AÖL öğrencileri sınav giriş yerleri belgesinin ne zaman açıklanacağı ve sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi arayışına girdi.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 10:59 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 10:59
AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 / 2. Dönem Açık lise sınav yerleri nasıl sorgulanır?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının 1. dönemi tamamlandı. Öğrenciler, şimdi 2. dönem sınavları için hazırlık yapmaya başladı. AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri hakkında merak edilenler ise gün geçtikçe artıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖL 2. Dönem Sınav Tarihleri 2025

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 22 Mart 2025 tarihinde başlayacak. İşte detaylar:

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü, Türkiye saatiyle 10.00'da.
2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü, Türkiye saatiyle 14.00'te.
3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü, Türkiye saatiyle 10.00'da yapılacak.
Bu tarihlerde öğrenciler, belirtilen saatlerde sınavlara girecek ve derslerine göre ilgili oturumlara katılacaklar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖL 2. Dönem Sınav Giriş Yerleri Açıklanacak

AÖL öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı. Sınav yerleri, 14 Mart 2025 tarihinde duyurulacak. Öğrenciler, sınavdan önce bu belgelerini edinecek ve sınavın yapılacağı yerleri öğrenmiş olacaklar.

AÖL SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınav Değerlendirmesi ve Puan Hesaplama

AÖL sınavlarının değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Puan hesaplama formülü şu şekilde olacak:

Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100
Yanlış cevaplar, puan hesaplamasında yer almayacak. Ayrıca, Merkez Sınav Kurulu tarafından iptal edilen sorular, değerlendirmeye alınmayacak ve geçerli olan soruların puan değeri yeniden belirlenecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eğer cevap anahtarında hata tespit edilirse, Merkez Sınav Kurulu'nun kararına göre bu sorular iptal edilmeden doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirme yapılacak.

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