AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 / 2. Dönem Açık lise sınav yerleri nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının 1. dönemi tamamlandı. Öğrenciler, şimdi 2. dönem sınavları için hazırlık yapmaya başladı. AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri hakkında merak edilenler ise gün geçtikçe artıyor.

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü, Türkiye saatiyle 10.00'da. 2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü, Türkiye saatiyle 14.00'te. 3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü, Türkiye saatiyle 10.00'da yapılacak. Bu tarihlerde öğrenciler, belirtilen saatlerde sınavlara girecek ve derslerine göre ilgili oturumlara katılacaklar.

(Takvim Foto Arşiv)

AÖL 2. Dönem Sınav Giriş Yerleri Açıklanacak



AÖL öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı. Sınav yerleri, 14 Mart 2025 tarihinde duyurulacak. Öğrenciler, sınavdan önce bu belgelerini edinecek ve sınavın yapılacağı yerleri öğrenmiş olacaklar.

AÖL SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.