AÖL ne zaman 2022? MEB – AÖO, AÖL açık öğretim lisesi sınavları hangi tarihte düzenlenecek? Online mı yoksa yüzyüze mi olacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) sınavları için heyecan dolu geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre tarih bilgisi belli oldu. İşte ayrıntılar...