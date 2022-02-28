AÖL ne zaman 2022? MEB – AÖO, AÖL açık öğretim lisesi sınavları hangi tarihte düzenlenecek? Online mı yoksa yüzyüze mi olacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) sınavları için heyecan dolu geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre tarih bilgisi belli oldu. İşte ayrıntılar...
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAVLARI NE ZAMAN?
2021-2022 MEB AÖL-AÖO sınav tarihleri açıklandı. Takvime göre Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 1 Mart'ta başlayacak. Öğrenciler saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar sınavlarına katılabilecek.
2. DÖNEM AÖL SINAVLARI ONLINE Mİ YOKSA YÜZYÜZE Mİ OLACAK?
AÖL 2. dönem sınavı sınavları online ortamda yapılacak. Takvimde sınavların e-Sınav olarak uygulanacağı belirtildi.
E-SINAV NE DEMEK?
E-sınav ehliyet sınavlarındaki uygulamanın birebir aynısıdır. AÖL ve AÖO öğrencileri sınavlara belirlenen okullarda bilgisayar ortamında girecek.
MEB'den yapılan açıklamada, ''e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)'' denildi.