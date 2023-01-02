AÖL kayıtları ne zaman başlayacak? Açık Öğretim Lise kayıt TAKVİMİ 2. DÖNEM 2023! AÖL yeni kayıt ve kayıt YENİLEME ücreti!

KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?

A-İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile) ya da denklik belgesinin aslı,

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

B-Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf

Alan seçmeli sınıf sistemi, sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler, tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi)

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).